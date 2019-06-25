25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha! Comolli geçen yaz da istemişti

Yeni sezonda kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı. Orta sahasını Emre Belözoğlu ve Ljubomir Fejsa takviyeleriyle güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde gündeme geçen yaz Comolli'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı yıldız geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00
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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha! Comolli geçen yaz da istemişti

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha! Comolli geçen yaz da istemişti

Gelecek sezona yepyeni bir kadroyla başlayacak olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha! Comolli geçen yaz da istemişti

Sarı-lacivertli kurmaylar bu yönde çalışmalarını sürdürürken kurmaylar yepyeni bir kadro yapılanması için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha! Comolli geçen yaz da istemişti

Tenik patron Ersun Yanal'ın görüşleri doğrultusunda girişimlerini sürdüren sportif direktör Damien Comolli, şampiyon kadroyu oluşturmak için tüm şartları zorluyor.

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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha! Comolli geçen yaz da istemişti

Birçok mevkide transferler yapacak olan sarı-lacivertliler, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda isimle görüşmelerini sürdürürken son olarak gözünü Ada'ya dikti.

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