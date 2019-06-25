25 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha! Comolli geçen yaz da istemişti
Yeni sezonda kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı. Orta sahasını Emre Belözoğlu ve Ljubomir Fejsa takviyeleriyle güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde gündeme geçen yaz Comolli'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı yıldız geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.06.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00
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