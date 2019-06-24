24 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de dev kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağlayan ve Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultunsunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekibin canını sıkan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.06.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 20:14
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