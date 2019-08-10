10 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Stoper, orta saha ve forvet arayışlarını sürdüren ve Mathias Zanka ile Aleksandar Kolarov transferlerini duyurmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, üç ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 10:04
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"