Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Stoper, orta saha ve forvet arayışlarını sürdüren ve Mathias Zanka ile Aleksandar Kolarov transferlerini duyurmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, üç ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





