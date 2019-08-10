10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Stoper, orta saha ve forvet arayışlarını sürdüren ve Mathias Zanka ile Aleksandar Kolarov transferlerini duyurmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, üç ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 10:04
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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim

Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim


Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim


Sezon öncesi hazırlık kampında takımın eksik bölgelerini not eden teknik direktör Ersun Yanal, raporunu yönetime sunmuştu.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim

Buna göre çalışmalara başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı stoper Zanka'yı İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Tam 3 isim

Roma'nın Sırp yıldızı Kolarov konusunda ilerleme katedemeyen sarı-lacivertliler 2 transferi bitirmek için harekete geçti.

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