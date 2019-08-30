30 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Mehmet Ekici kadrosuna katmak istediği hatta 29 yaşındaki futbolcunun başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş İkinci Serdal Adalı'dan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 30.08.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 12:46
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