30 Ağustos 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Mehmet Ekici kadrosuna katmak istediği hatta 29 yaşındaki futbolcunun başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş İkinci Serdal Adalı'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 30.08.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 12:46
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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Diego Reyes'in ardından Carlos Kameni'nin de sözleşmesi fesh edildi. Ancak önceki gündeme bomba gibi bir haber düştü.

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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe Mehmet Ekici ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübü bu kararı almaya iten sürecin detayları ortaya çıktı.

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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Ersun Yanal yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe Yönetimi de, Mehmet Ekici ile yapılan görüşmede, "Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Ersun Yanal'ın bu kararı almasında Mehmet Ekici'nin geldiği günden beri yaşadığı sakatlıkların da etkisi var.

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