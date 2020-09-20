Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nazım Sangare'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıra santrfor transferinde... Forvet hattı için Dünyanın dört bir yanından birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertlilerin forvet transferini bitirdiği ve yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 14:44 ABONE OL