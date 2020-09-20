20 Eylül 2020, Pazar

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Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nazım Sangare'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıra santrfor transferinde... Forvet hattı için Dünyanın dört bir yanından birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertlilerin forvet transferini bitirdiği ve yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 14:44
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Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Transferleri üst üste bitiren ve 2020-21 sezonunu galibiyetle açan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Vedat Muriqi'nin satışı nedeniyle golcü arayışlarına devam eden atan sarı-lacivertliler, Jailson'u da Çin'e yollayarak önemli bir geliri daha kasasına koydu.

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Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

4.5 milyon Euro ile kasasını dolduran Kanarya, bu satışın ardından transferde elini iyice kuvvetlendirdi ve forvet transferini bitirmek için devreye girdi.

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Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Sarı lacivertlilerin, Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile ilgili pazarlıkları sürüyor.

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Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Watford forması giyen 32 yaşındaki Troy Deeney ile de Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği de iddia edilmişti.

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