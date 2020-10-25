Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut ve Eddie Newton 11'lerini büyük ölçüde belirledi. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 11'leri ve detaylar haberimizde....