25 Ekim 2020, Pazar

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut ve Eddie Newton 11'lerini büyük ölçüde belirledi. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 11'leri ve detaylar haberimizde....

Giriş Tarihi: 25.10.2020 01:42
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...

İŞTE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

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