08 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye, uzun zamandır transferini bitirmek için uğraştığı Aleksandar Kolarov'dan kötü haber geldi! Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov'un Romada kalacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 09:54
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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov, takımı Roma'nın dün akşamki hazırlık karşılaşmasında müthiş bir gole imzasını attı.

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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Athletic Bilbao ile oynadıkları ve 2-2 biten maçta, kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sırp oyuncu, 35 metre mesafeden kaleci Simon'u avladı.

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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Perugia'daki Renato Curi Stadı'ndaki mücadelede 45 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, gol dışındaki genel performansıyla da beğeni topladı.

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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Sarı-lacivertli ekibe gelmesine kesin gözüyle bakılırken, İtalyan ekibinin başına Paulo Fonseca'nın geçmesiyle transfer zora girmiş, Portekizli teknik adam kendisinin takımda tutulmasını istemişti.


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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Juventus'tan bir diğer sol bek Spinazzola'nın transfer edilmesiyle durumu merak konusu olan Kolarov'a Fonseca'nın stoperde görev verme planı yaptığı ortaya çıktı.

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