08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye, uzun zamandır transferini bitirmek için uğraştığı Aleksandar Kolarov'dan kötü haber geldi! Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov'un Romada kalacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 09:54
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