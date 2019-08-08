Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda üstün olan taraftı, soyunma odasına da 2-0 önde girdi. İkinci 45'te ise roller değişti. Cagliari daha etkiliydi. Ancak bu bölümde Fenerbahçe'nin gençleri de umut verdi. İşte sarı-lacivertlilerin isim isim performansı...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





