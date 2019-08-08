08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?
Sarı-lacivertliler, ilk yarıda üstün olan taraftı, soyunma odasına da 2-0 önde girdi. İkinci 45'te ise roller değişti. Cagliari daha etkiliydi. Ancak bu bölümde Fenerbahçe'nin gençleri de umut verdi. İşte sarı-lacivertlilerin isim isim performansı...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 08:03
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