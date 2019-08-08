08 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan ve yeni sezona iddialı girmeyi planlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle biten maçta en çok dikkat çeken kişi tribündeki Fenerbahçe taraftarı oldu. İşte Fenerbahçe-Cagliari maçından dikkat çeken detaylar.

Giriş Tarihi: 08.08.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 10:31
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Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı

Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında İtalyan takımı Cagliari ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.

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Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı

Çalışmalarına Topuk Yaylası Tesislerinde başlayan, ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0, ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u da aynı skorla mağlup eden sarı lacivertliler, hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürmüştü.

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Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı

Avusturya kampında Wolfsburg'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, güzel bir oyun ortaya koyduğu maçta Hertha Berlin'e 2-1 yenilmişti.

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Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı

Avusturya kampı sonrası Almanya'da gerçekleşen Audi Kupası'nda devlerle karşılaşan sarı lacivertliler, istediği sonuçları alamamıştı.

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Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı

Ev sahibi Bayern'e 6-1 kaybeden Fenerbahçe, Real Madrid'e de 5-3 yenilmişti.

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