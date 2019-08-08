08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı
Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan ve yeni sezona iddialı girmeyi planlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle biten maçta en çok dikkat çeken kişi tribündeki Fenerbahçe taraftarı oldu. İşte Fenerbahçe-Cagliari maçından dikkat çeken detaylar.
Giriş Tarihi: 08.08.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 10:31
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