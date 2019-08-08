Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Görenler dönüp bir daha baktı

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan ve yeni sezona iddialı girmeyi planlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle biten maçta en çok dikkat çeken kişi tribündeki Fenerbahçe taraftarı oldu. İşte Fenerbahçe-Cagliari maçından dikkat çeken detaylar.