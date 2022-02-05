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Fenerbahçe’ye Inter’in dinamosu geliyor! Fırsat transfer olacak

Fenerbahçe'ye Inter'in dinamosu geliyor! Fırsat transfer olacak

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Vitor Pereira ile sezon ortasında yollarını ayıran Fenerbahçe, İsmail Kartal'la anlaşmıştı. Sarı lacivertlilerde kış transfer dönemi transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir yıldız gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un İtalyan devi Inter'de ter döken o futbolcuyu fırsat transferi olarak gördüğü ve gereken fedakarlıkları yapmaya hazır olduğu kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.02.2022- 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 09:36
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Fenerbahçe’ye Inter’in dinamosu geliyor! Fırsat transfer olacak

Fenerbahçe'de, ligin kalan bölünmü için hazırlıklar devam ediyor. Bir yandan kamp çalışmaları sürerken bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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