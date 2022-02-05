Fenerbahçe’ye Inter’in dinamosu geliyor! Fırsat transfer olacak

Fenerbahçe'de, ligin kalan bölünmü için hazırlıklar devam ediyor. Bir yandan kamp çalışmaları sürerken bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapılması hedefleniyor. Fenerbahçe'de o bölgede, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa gibi isimler bulunuyor. Ancak İsmail Kartal'ın bu futbolcuların istiktarsız performansı, sık sakatlık yaşamaları sebebiyle transfer istediği belirtildi. Birçok futbolcuyla da yolları ayırmaya hazırlanan Kanarya'nın, bütçe konusunda da eli rahatlayacak. Başkan Ali Koç'un da Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebine onay verdiği ve fırsat transferi olması durumunda hamle yapacağını ilettiği ifade edildi. İzleme komitesi ve menajerlerin önerdiği futbolcuları değerlendirmeye alan Fenerbahçe, aradığı ismi ise İtalya'da buldu. Sarı lacivertlilerde önerilen İtalyan futbolcu için girişimler başladı. FENERBAHÇE'DEN GAGLIARDINI BOMBASI! Fenerbahçe, İtalya Ligi takımlarından Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini ile ilgileniyor. Yönetim, yıldız futbolcu için sunulan ödemi planını değerlendiriyor. İtalyan orta saha oyuncusu bu sezon kulübünde 14 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Gagliardini için 6 ay kiralık daha sonra ise satın alma opsiyonu ile bonservisinin alınması planlanıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 27 yaşındaki ön libero da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. 1.88 boyundaki Gagliardini, bu sezon Inter'de istediği fırsatı yakalayamadı. Gagliardini, kariyerinde Atalanta, Vicenza ve Spezia formaları da giyerken, 2017 yılında 20.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, İtalya Milli Takım'ı formasını da 7 kez terletti.