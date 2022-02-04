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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye dev golcü! Fransa Ligi’ni kasıp kavurdu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev golcü! Fransa Ligi'ni kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de, transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, bombayı patlatıyor. Şu ana kadar ismi fazla duyulmayan o santrfor için harekete geçildi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, kış transfer döneminde forvet hamlesi yaparak taraftarları da heyecanlandırmak istiyor. İşte o flaş golcü ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.02.2022- 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 10:10
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye dev golcü! Fransa Ligi’ni kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de, ligin kalan bölümü için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, santrfror hamlesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine Fransa'dan sürpriz bir oyuncu geldi.

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