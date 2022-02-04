FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye dev golcü! Fransa Ligi’ni kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de, ligin kalan bölümü için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, santrfror hamlesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine Fransa'dan sürpriz bir oyuncu geldi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebiyle İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan, takıma geri döndü. İngiltere'de fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu, yeniden sarı lacivertliler için ter dökecek. Fenerbahçe'de, birçok farklı bölge için transfer görüşmeleri devam ederken, forvet gündemindeki hareketlilik de sıcaklığını koruyor. Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal'ın, direkt katkı verecek, uyum sorunu yaşamayacak olan isimlere yönelin talebinde bulunduğu kaydedildi. Golcü arayışlarını sürdüren yönetim, izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda, gelecek vaadeden ve Fransa Ligi'ni estiren flaş bir golcüyü gündemine aldı. KANARYA'DAN MOHAMED BAYO BOMBASI! Fenerbahçe, Fransa Ligi'nde Clermont Foot'ta boy gösteren Mohamed Bayo için harekete geçti. 23 yaşındaki santforun, sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu doğrultuda güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Gineli oyuncu için bonservis ödeyecek olan Kanarya, Fransız ekibine 5-6 milyon Euro civarında bir teklif sunacak. Fransa Ligi'nden alınan oyuncuların Türkiye'ye daha kolay uyum sağladığını ifade eden İsmail Kartal da bu transfere onay verdi. Mohamed Bayo'nun da sarı lacivertlilerde forma giymeye sıcak baktığı ve Türkiye'de oynayan Gineli oyuncularla temasa geçtiği kaydedildi. 1.88 boyundaki forvet, hücumda sağ ve sol kenarda da oynayabiliyor. Bu sezon Fransa'da 17 maça çıkan Bayo, 9 gol ve 2 asist yaptı. Bayo ayrıca milli takımda da 5 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti. Kariyerine Clermont'un alt yaş takımında başlayan Bayo, 2019'da USL Dunkerque'ye kiralık olarak transfer olmuş, 2020'de yenide Clermont'un as takımına dönmüştü.