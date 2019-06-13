Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha yolda. İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun Fenerbahçeli iki yıldızın transferinde çok ciddi olduğunu ve yakında sarı-lacivertli yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





