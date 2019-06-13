13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha yolda. İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun Fenerbahçeli iki yıldızın transferinde çok ciddi olduğunu ve yakında sarı-lacivertli yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:07
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Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin neredeyse hiçbirisinden katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı

Transferlerini sezon öncesi kampa yetiştirmek isteyen Sarı Kanarya'nın Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa transferlerinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı

İç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı

Sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ise Galatasaray ile anlaşma sağladı.

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