13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye iki piyango birden! İtalyan gazeteci açıkladı
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha yolda. İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun Fenerbahçeli iki yıldızın transferinde çok ciddi olduğunu ve yakında sarı-lacivertli yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.06.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:07
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