19 Ekim 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye iki müjde birden!
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Denizli maçı öncesi iki müjdeli haber birden geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 10:35
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