19 Ekim 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye iki müjde birden!

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Denizli maçı öncesi iki müjdeli haber birden geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 10:35
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Fenerbahçe'ye iki müjde birden!

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 puana odaklandı.

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Fenerbahçe'ye iki müjde birden!

Son olarak Antalyaspor maçında beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerin tek gündemi galibiyet oldu.

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Fenerbahçe'ye iki müjde birden!

Tüm futbolcular ortak toplantıda, "Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Biz de omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz.

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Fenerbahçe'ye iki müjde birden!

Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız. Bu maratonda hepimiz forma şansı yakalayacağız. Formayı kaptığımızda hazır olmak için sıkı çalışıyoruz" ifadeleriyle Denizlispor maçına kilitlendi.

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Fenerbahçe'ye iki müjde birden!

Fenerbahçe'ye zorlu karşılaşma öncesinde müjdeli haber de geldi.

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