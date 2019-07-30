30 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'la konuştu...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arasında Empoli'den renklerine bağladığı Miha Zajc, yenilenen kadroda forma giyebilme şansının azlığını kabul etti, "İlk 11'de Kruse oynar" diyerek Alman oyuncuyu kolay kolay kesemeyeceğini net bir şekilde dile getirdi.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 09:54
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'la konuştu...

Fenerbahçe'de gözden düşen isimlerden biri de Miha Zajc. Devre arası Empoli'den Salih Uçan artı 3.8 milyon euroya transfer edilen Sloven futbolcunun yeni sezonda forma giyme şansı oldukça az gözüküyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'la konuştu...

Orta sahadaki ciddi rekabetten en çok etkilenen isimlerden biri olarak ön plana çıkan 25 yaşındaki futbolcu, kendisine orta sahadaki kalabalık ile ilgili sorduğumuz soruya, "Ciddi bir rekabet var ve bu da takım için çok iyi olacak" ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'la konuştu...

Zajc'a doğrudan kendi bölgesi olan 10 numara, forvet arkası pozisyonu için alınan Max Kruse'yi sorduğumuzda ise net cevap verdi; "İlk 11'de Kruse oynar..."

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'la konuştu...

Kendi bölgesine Kruse takviyesinin yanısıra orta sahaya Ozan'ın dönmesi Emre'nin transferinin dışında 6 numara transferinin de yapılacak olması ile bu bölgedeki rekabet ve kalabalık daha da artacak.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'la konuştu...

Bu nedenle Sloven futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

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