30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'la konuştu...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arasında Empoli'den renklerine bağladığı Miha Zajc, yenilenen kadroda forma giyebilme şansının azlığını kabul etti, "İlk 11'de Kruse oynar" diyerek Alman oyuncuyu kolay kolay kesemeyeceğini net bir şekilde dile getirdi.
Giriş Tarihi: 30.07.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 09:54
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