Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti

Fenerbahçe transfer sezonunun başlamasının ardından, transferde vitesi yükseltti. Sportif Direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal önderliğinde girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler birçok isimle görüşmeler gerçekleştiriyor. UEFA'dan gelecek karara göre adımlarını daha net şekilde atacak olan Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız isim için nabız yoklanacak.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





