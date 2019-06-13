13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti

Fenerbahçe transfer sezonunun başlamasının ardından, transferde vitesi yükseltti. Sportif Direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal önderliğinde girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler birçok isimle görüşmeler gerçekleştiriyor. UEFA'dan gelecek karara göre adımlarını daha net şekilde atacak olan Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız isim için nabız yoklanacak.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:01
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Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti

Gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti

Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, giden isimlerini yerini doldururken hata yapmak istemiyor.

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Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti

Bu yüzden transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de ön libero için yeni bir isim daha ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti

İtalyan basını, Lazio'da gözden düşen Milan Badelj ile ilgilenen takımlar arasında sarı- lacivertli kulübün de yer aldığını ileri sürdü.

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Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti

30 yaşındaki Hırvat oyuncuyu, Bordeaux'nun da istediği belirtilirken, Lazio'nun geçen yaz Fiorentina'dan bedelsiz renklerine bağladığı Badelj için 7.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

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