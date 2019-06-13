13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakarken 2 futbolcunun transferinde sona gelindi. İşte transfer harekatının detayları..
Giriş Tarihi: 13.06.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 08:49
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