13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!

​Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakarken 2 futbolcunun transferinde sona gelindi. İşte transfer harekatının detayları.. ​

Giriş Tarihi: 13.06.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 08:49
  • 1
  • 18
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

  • 2
  • 18
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

  • 3
  • 18
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!

Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbehçe birçok oyuncu ile temas halinde.

  • 4
  • 18
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

  • 5
  • 18
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör