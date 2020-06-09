09 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Erol Bulut konuştu! "Fenerbahçe bu sürecin..."

Teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılması sonrasında yeni teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe, gündeminde bir çok isim bulunuyordu. Bu isimlerden Aytemiz Alanyaspor'un çalıştırıcısı Erol Bulut, sarı-lacivertliler hakkında yaşanan süreci anlattı. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:43
ABONE OL
  • 1
  • 25
Erol Bulut konuştu! Fenerbahçe bu sürecin...

Son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut, Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Erol Bulut konuştu! Fenerbahçe bu sürecin...

Teknik direktörlük kariyerinden ve günümüz futbolunun gerçeklerinden bahseden Bulut, Fenerbahçe için de önemli açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj...

  • 3
  • 25
Erol Bulut konuştu! Fenerbahçe bu sürecin...

-Malatya'da Avrupa vizesi aldınız. Alanya'da da buna yaklaştınız. İstikrarınızın sırrı neler?

"İstek, arzu... Bunları futbolcularınıza aktarabilmek önemli. Allah'a şükürler olsun bunu Malatya'da başardık. Avrupa'ya da gittik. Alanya'da Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligde 6. sıradayız. İlk dördü zorlayabiliriz. Her zaman hedefinizi üst sıralara koymanız gerekiyor. Başaramasanız bile ne için savaştığınızı görüyorsunuz."

  • 4
  • 25
Erol Bulut konuştu! Fenerbahçe bu sürecin...

-Soyunma odasında klasikleşmiş bir teknik heyet pozunuz var...

"Sporcularımızı da çekiyoruz. Malatya'dan beri bu poz var. Öyle başladı, öyle devam ediyor. Bir totem oldu aslında. Bizim ekipte totemci çok. Benim uğurum yok, ama ekiptekilerin uğurları var."

  • 5
  • 25
Erol Bulut konuştu! Fenerbahçe bu sürecin...

-Günümüzün sol bekleri için neler söylersin?

"Sol bek gerçekten kolay bir pozisyon değil. Her teknik direktörün istekleri farklı olur. Bazıları defansif, bazıları ofansif bek ister. Bazıları ikisi de olsun ister. Şu anda ülkemizde sol beklerden Caner'i hücumcu olarak değerlendirebiliriz. Defansı biraz zayıf ama ileride etkili. Bizim takımda Nskala var. Defansı daha ön plana çıkıyor. Bu futbolcuları iyi seçmelisiniz. Sisteminize göre çok önemliler. Adeta iki ciğerli olmalılar. Allegri'nin sistemini o yüzden beğeniyorum. Inter'de Conte'nin oynattığı sistem de bu."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör