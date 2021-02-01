01 Şubat 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Hatayspor maçı 11'ini belirledi! Mesut Özil ve Osayi...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. 2 Şubat Salı günü saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler Hatay'a ulaşırken, teknik direktör Erol Bulut sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Bulut'un Mesut Özil ve Osayi kararı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.02.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 18:26
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Fenerbahçe'de Erol Bulut Hatayspor maçı 11'ini belirledi! Mesut Özil ve Osayi...

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabaka salı günü 16:00'da oynanacak.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Hatayspor maçı 11'ini belirledi! Mesut Özil ve Osayi...

Ligde 45 puanla lider durumda olan sarı-lacivertli ekip, Hatayspor mücadelesinden de galip gelerek çıkışını sürdürmek ve 24'üncü hafta oynanacak Galatasaray maçına kayıpsız gitmek istiyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Hatayspor maçı 11'ini belirledi! Mesut Özil ve Osayi...

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Hatayspor maçı 11'ini belirledi! Mesut Özil ve Osayi...

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, gıda zehirlenmesi yaşayan Jose Sosa ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Hatayspor maçı 11'ini belirledi! Mesut Özil ve Osayi...

GÖKHAN İLE FERDİ'NİN SAKATLIĞI SONA ERDİ

Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül ile Ferdi Kadıoğlu takıma dahil oldu.

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