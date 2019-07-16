16 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferlerde erken davranarak yeni isimleri kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler birçok ismi kadrosuna kattı. Eksik mevkiler için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçeli kurmaylar takıma 1 santrfor ve 1 orta saha takviyesi yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 01:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 07:56
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"