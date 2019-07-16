Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferlerde erken davranarak yeni isimleri kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler birçok ismi kadrosuna kattı. Eksik mevkiler için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçeli kurmaylar takıma 1 santrfor ve 1 orta saha takviyesi yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 01:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 07:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





