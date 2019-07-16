16 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferlerde erken davranarak yeni isimleri kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler birçok ismi kadrosuna kattı. Eksik mevkiler için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçeli kurmaylar takıma 1 santrfor ve 1 orta saha takviyesi yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 01:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 07:56
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Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'de yeni vizyon etkisini göstermeye başladı.

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Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Önceki senelerde takıma geç yapılan takviyeler takıma alışma sürecini olumsuz etkilemiş ve sarı-lacivertli takımın ilk haftalarda puan kayıplarına sebep olmuştu.

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Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Önümüzdeki sezon bunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe, transfer hamlelerini erken yaptı ve takıma 7 yeni isim birden kazandırdı.

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Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Ancak Fenerbahçe'nin transferde geri adım atmaya hiç niyeti yok...

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Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Sarı-lacivertliler takımdaki eksik bölgeler olan santrfor ve orta saha transferleri için harekete geçti.

İşte transfer harekatının detayları...

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