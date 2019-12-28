28 Aralık 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...

Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısından 3 puanla ayrılmak istiyor. Ara transfer döneminde bombaları patlatmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekipte, gözler Fransa'ya çevrilmiş durumda. Sezon başında Fransa'dan Gustavo'yu alan sarı-lacivertliler, bir yıldızı daha almak üzere... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:45
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...
Arayışlarını son sürat devam eden Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu. Sarı-lacivertliler ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek büyük moral depolamıştı. Bütün camia şampiyonluk için kenetlenirken Fenerbahçeli kurmaylar transferde gaza bastı.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler hummalı bir çalışma içinde. Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor. Buna göre transferde iki hedef belirleyen sarı-lacivertliler ilk olarak bonservis geliri elde edebileceği oyuncularla yolları ayıracak.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...
Bu kapsamda ilk olarak Miha Zajc öne çıkan isim olarak göze çarpıyor. Rus kulüplerinin ilgisinin devam ettiği Sloven futbolcudan 6 milyon euro gibi bir gelir elde etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler transfere kaynak yaratmayı amaçlıyor.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...
Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici ise Anadolu kulüplerinin gözdesi durumunda. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki futbolcudan 1 milyon euro gibi bir gelir elde etmek istiyor.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...
Fenerbahçeli kurmayların transferdeki ikinci hedefi ise yüksek maliyetli oyunculardan kaçınmak... Bu doğrultuda listesindeki isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe'nin fırsat ayağına geldi. Menajerler Gustavo'dan sonra bir Marsilyalı yıldızı daha Fenerbahçe'ye önerdi.
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