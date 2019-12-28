28 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...
Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısından 3 puanla ayrılmak istiyor. Ara transfer döneminde bombaları patlatmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekipte, gözler Fransa'ya çevrilmiş durumda. Sezon başında Fransa'dan Gustavo'yu alan sarı-lacivertliler, bir yıldızı daha almak üzere... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:45
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