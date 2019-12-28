28 Aralık 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın kadrosunda görmek istediği ismi takas yoluyla kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 12:15
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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılarak sezonun ilk yarısını en iyi şekilde noktalamak istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Lige verilecek 3 haftalık arada çalışmalarını aralıksız sürdürecek olan sarı-lacivertlilerde transfer girişimleri de hızlandı.

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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Yapacağı birkaç takviyeyle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlamayı planlayan Kanarya'da öncelik ise sol bek ve forvet transferleri...

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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'dan istediği katkıyı alamayan teknik direktör Ersun Yanal, milli futbolcunun alternatifi olmaması sebebiyle bu bölgede Nabil Dirar'a görev veriyordu.

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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Ocak ayında sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de öne çıkan adaylar ise Ricardo Rodriguez ve Fabio Coentrao...

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