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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın kadrosunda görmek istediği ismi takas yoluyla kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 12:15
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