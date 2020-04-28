28 Nisan 2020, Salı

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Eski yıldızdan Fenerbahçe'ye mesaj! "Takımın başına geçerim"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Merve Toy'un Instagram hesabına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uygun görmesi halinde Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 18:44
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Eski yıldızdan Fenerbahçe'ye mesaj! Takımın başına geçerim

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı.

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Eski yıldızdan Fenerbahçe'ye mesaj! Takımın başına geçerim

Şu an için hangi takımda teknik direktörlüğü yapacağının belli olmadığını dile getiren Alex, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.

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Eski yıldızdan Fenerbahçe'ye mesaj! Takımın başına geçerim

Instagram canlı yayınında tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile gazeteci Merve Toy'un sorularını yanıtlayan Alex çarpıcı ifadeler kullandı.

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Eski yıldızdan Fenerbahçe'ye mesaj! Takımın başına geçerim

Teknik direktörlük yapacağının altını çizen Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?' gibi değil, 'Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?' gibi olmalı.

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Eski yıldızdan Fenerbahçe'ye mesaj! Takımın başına geçerim

Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım.

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