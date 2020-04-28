28 Nisan 2020, Salı

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Deniz Türüç'ün şaşırtan değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası evden gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Deniz Türüç'ğn bu süreçte yaşadığı değişim görenleri hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:18
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Deniz Türüç'ün şaşırtan değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, çalışmalarını evinde bireysel olarak sürdürüyor.

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Deniz Türüç'ün şaşırtan değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

47 gündür çalışmalarını evinde sürdüren Deniz Türüç bu dönemi en iyi değerlendiren isimlerin başında geliyor. 27 yaşındaki oyuncu özel antrenörü Umut Özalp ile birlikte büyük bir değişim yaşadı.

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Deniz Türüç'ün şaşırtan değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Milliyet'in haberine göre; Beş kilo veren Deniz'in kas kütlesi de çok iyi bir hale geldi. Beli inceldi ve vücudunun üst bölgesi gelişti. Deniz 1.5 aylık bu süreçte fiziksel açıdan kariyerinin en iyi dönemine girdi. Deniz'in fizik yapısında gözle görülen değişimin üç ana unsuru bulunuyor; Çalışma, beslenme, uyku-disiplin

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Deniz Türüç'ün şaşırtan değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Ligin ne zaman başlayacağını bilmeden bu hazırlıkları yapmak kolay değil. Konsantrasyon kaybı yaşanabiliyor.

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Deniz Türüç'ün şaşırtan değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Burada devreye antrenörü Umut Özalp girdi. Futbolcunun hırsını hep diri tuttu ve bu sürecin tamamına yaymayı başardı. Deniz uyku düzenini koruyarak kilo almanın da önüne geçti.

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