Deniz Türüç'ün şaşırtan değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Milliyet'in haberine göre; Beş kilo veren Deniz'in kas kütlesi de çok iyi bir hale geldi. Beli inceldi ve vücudunun üst bölgesi gelişti. Deniz 1.5 aylık bu süreçte fiziksel açıdan kariyerinin en iyi dönemine girdi. Deniz'in fizik yapısında gözle görülen değişimin üç ana unsuru bulunuyor; Çalışma, beslenme, uyku-disiplin