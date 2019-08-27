Fenerbahçe'ye FFP müjdesi! Ferdi Kadıoğlu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Finansal Fair Play kısıtlamasından dolayı transferde titiz davranıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan anlaşma gereği iki yıl daha transferde kar etmek zorunda. Fenerbahçe'ye bu konuda müjde Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Avrupa'nın dev kulüpleri, Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını Trabzonspor maçında seyredecek. Bu kulüplerin ayrıca Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür ile de ilgilendikleri öğrenildi. İşte o kulüpler;

Giriş Tarihi: 27.08.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





