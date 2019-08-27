27 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye FFP müjdesi! Ferdi Kadıoğlu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Finansal Fair Play kısıtlamasından dolayı transferde titiz davranıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan anlaşma gereği iki yıl daha transferde kar etmek zorunda. Fenerbahçe'ye bu konuda müjde Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Avrupa'nın dev kulüpleri, Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını Trabzonspor maçında seyredecek. Bu kulüplerin ayrıca Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür ile de ilgilendikleri öğrenildi. İşte o kulüpler;

Giriş Tarihi: 27.08.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 13:55
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Fenerbahçe'ye FFP müjdesi! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, FFP kapsamında takımın geleceği de kurtuluyor.

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Fenerbahçe'ye FFP müjdesi! Ferdi Kadıoğlu...

İki sezon önce 180 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Eljif Elmas, geçtiğimiz ay rekor bir bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.

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Fenerbahçe'ye FFP müjdesi! Ferdi Kadıoğlu...

Eljif'ten gelen yaklaşık 18 milyon Euro ile eli rahatlayan yönetim, takımın eksiklerini bu parayla tamamlamaya başladı.

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Fenerbahçe'ye FFP müjdesi! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, FFP ile yaptığı anlaşma kapsamında önümüzdeki iki yıl da transferde kar etmek zorunda.

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Fenerbahçe'ye FFP müjdesi! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-Lacivertlilere bu konuda müjde Avrupa'nın dev kulüplerinden geldi.

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