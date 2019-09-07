Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

UEFA tarafından Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe'de 16 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus karşılığında İtalyan devi Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, sarı-lacivertli kulübe ilaç gibi geldi. Fenerbahçe, Makedon futbolcunun satışından gelen parayla transferde bonservis sorununun yanı sıra birçok sorunu çözdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





