07 Eylül 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

UEFA tarafından Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe'de 16 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus karşılığında İtalyan devi Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, sarı-lacivertli kulübe ilaç gibi geldi. Fenerbahçe, Makedon futbolcunun satışından gelen parayla transferde bonservis sorununun yanı sıra birçok sorunu çözdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 11:33
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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

Fenerbahçe tarihine geçmeyi başaran Eljif Elmas, Napoli'ye transferiyle hem maddi hem de manevi büyük bir destek sağladı.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

İtalyan devine 16 milyon Euro bonservis bedeli, artı 2 milyon Euro da bonusla, toplamda 18 milyon Euro'ya transfer olan Eljif, her anlamda bereket kattı.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

Transfer çalışmaları kapsamında Makedon oyuncudan gelen para kullanıldı ve özellikle Luiz Gustavo'nun kadro katılmasının yolu açıldı.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

Ayrıca kadro içindeki maaş ödemelerine takviye yapıldı. Bununla beraber kasaya giren sıcak parayla, kulüp içindeki birçok ödeme konusunu rahatlattı.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!

Ekonomik anlamda kritik bir süreçten geçen sarı-lacivertli kulüp, 20 yaşındaki orta sahanın flaş transferiyle elini bir nebze olsun güçlendirdi.

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