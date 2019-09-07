Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi!

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı takviyelerle o bölgedeki rotasyonu arttırdı. Sari-lacivertli takım son olarak o bölgeye Marsilya'dan uzun uğraşlar sonucu Luiz Gustavo'yu transfer etmişti. Gustavo'nun yanı sıra orta sahada formaya aday 12 isim bulunuyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





