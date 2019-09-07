07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi!

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı takviyelerle o bölgedeki rotasyonu arttırdı. Sari-lacivertli takım son olarak o bölgeye Marsilya'dan uzun uğraşlar sonucu Luiz Gustavo'yu transfer etmişti. Gustavo'nun yanı sıra orta sahada formaya aday 12 isim bulunuyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 13:04
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Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi!

Geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe, lige flaş transferlerle giriş yaptı.

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Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi!

Ligin ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 gibi farklı bir skorla sahadan galip ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi!

Sarı- lacivertliler ikinci hafta ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir'i deplasmanda Nabil Dirar'ın son dakika golüyle mağlup etmeyi başarmıştı.

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Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi!

Son olarak ligin 3. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, özellikle karşılaşmanın ilk yarısında gösterdiği iyi oyuna karşın sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi!

Yapılan transferler sonucunda orta sahada alternatifli kadro kuran Fenerbahçe'de o bölgeye aday 12 isim bulunuyor. İşte o isimler...

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