18 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!

Fenerbahçe transferde yeniden gaza basıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas'ın transferi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Fenerbahçe Makedon futbolcudan gelecek para ile 3 transfer birden yapacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 07:07
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Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!

Sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği hız kazanıyor.

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Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, listesindeki yıldızları bitirmek için harekete geçiyor.

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Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!

Şimdiye kadar bonservis olarak 7 oyuncuya 5.7 milyon euro ödeyerek başarılı bir transfer operasyonunu geride bırakan Fenerbahçeli kurmaylar ikinci bir operasyona başlıyor.

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Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!

Fenerbahçe'de sol bek, ön libero ve stoper transferlerinin bonservis ödenmesi gündemde olduğu için bekletildiği bildirildi.

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Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!

Yönetim, Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışının tamamlanmasının ardından düğmeye basacak.

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