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Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!
Fenerbahçe transferde yeniden gaza basıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas'ın transferi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Fenerbahçe Makedon futbolcudan gelecek para ile 3 transfer birden yapacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 07:07
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