24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!
Süper Lig'e Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Zanka'yı katan sarı-lacivertliler yeni stoperi için de girişimlere başladı. Daha önce Manhester United'ın Arjantinli yıldızı Rojo'yu da gündemine alan Kanarya, bu kez Alman devi Bayern Münih'in yıldızına kancayı taktı.
Giriş Tarihi: 24.08.2019 10:21
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