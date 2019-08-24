Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Süper Lig'e Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Zanka'yı katan sarı-lacivertliler yeni stoperi için de girişimlere başladı. Daha önce Manhester United'ın Arjantinli yıldızı Rojo'yu da gündemine alan Kanarya, bu kez Alman devi Bayern Münih'in yıldızına kancayı taktı.

Giriş Tarihi: 24.08.2019 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





