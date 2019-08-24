24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Süper Lig'e Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Zanka'yı katan sarı-lacivertliler yeni stoperi için de girişimlere başladı. Daha önce Manhester United'ın Arjantinli yıldızı Rojo'yu da gündemine alan Kanarya, bu kez Alman devi Bayern Münih'in yıldızına kancayı taktı.

Giriş Tarihi: 24.08.2019 10:21
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Süper Lig'e Gazişehir Gaziantep galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe tramsferde bombayı patlatmaua haırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler temaslarını sıklaştırdı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Fenerbahçe'de toplam 4 bölgeye transfer yapılacak.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Forvet, stoper, sol bek ve 6 numara pozisyonlarına takviye yapacak olan Kanarya'da ilk hedef defans.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Stoper arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldızı için temaslarını sıklaştırdı.

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