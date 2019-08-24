Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! 48 saat içinde...

Yaz transfer döneminde neredeyse her bölgeye takviye yapan Fenerbahçe'de orta saha transfer için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin bu bölge için ilk hedefiyse Marsilya forması giyen Luiz Gustavo... Brezilyalı yıldızın transferi için uzun süredir uğraş veren sarı-lacivertliler ile ilgili Fransız basınından taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...