24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! 48 saat içinde...

Yaz transfer döneminde neredeyse her bölgeye takviye yapan Fenerbahçe'de orta saha transfer için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin bu bölge için ilk hedefiyse Marsilya forması giyen Luiz Gustavo... Brezilyalı yıldızın transferi için uzun süredir uğraş veren sarı-lacivertliler ile ilgili Fransız basınından taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 07:59
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Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! 48 saat içinde...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.


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Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! 48 saat içinde...

Şu ana kadar birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler eksik bölgeleri için yıldız isimlerle temas halindeydi.

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Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! 48 saat içinde...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar şampiyon olacak kadroyu kurmak için hummalı bir çalışma içine girdi.

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Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! 48 saat içinde...

Buna göre görüşmelerde büyük ilerleme kateden sarı-lacivertliler, Fenerbahçe takımının çehresini değiştirecek yıldız futbolcunun transferinde artık mutlu son çok yaklaştı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! 48 saat içinde...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo konusunda hamlelerini sıkılaştırdı.

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