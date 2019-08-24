24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı! Sürpriz isim...
Geçtiğimiz sezonu Slimani, Frey ve Soldado ile tamamlayan ancak harcanan paralara rağmen gol yollarındaki başarısızlığını lige de yansıtan Kanarya'da yeni sezonda ilk hedef, golcü transferiydi... Yapılan çalışmalar neticesinde yollar Frey kiralık olmak üzere 3 forvetle de ayrıldı. Gelen isimler ise Vedat Muriç, Kruse ve Allahyar oldu. Şimdi gözler gelecek son golcüye çevrildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 11:02
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