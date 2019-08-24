24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı! Sürpriz isim...

Geçtiğimiz sezonu Slimani, Frey ve Soldado ile tamamlayan ancak harcanan paralara rağmen gol yollarındaki başarısızlığını lige de yansıtan Kanarya'da yeni sezonda ilk hedef, golcü transferiydi... Yapılan çalışmalar neticesinde yollar Frey kiralık olmak üzere 3 forvetle de ayrıldı. Gelen isimler ise Vedat Muriç, Kruse ve Allahyar oldu. Şimdi gözler gelecek son golcüye çevrildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 11:02
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı! Sürpriz isim...

Lige taraftarını da mest eden bir gol şov ile başlayan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etmişti.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı! Sürpriz isim...

İstenilen ve beklenen Fenerbahçe olarak yorumlanan takım için transfer çalışmaları hala sürüyor...

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı! Sürpriz isim...

Nitekim bazı bölgelere takviye yapılması gerektiği teknik direktör Ersun Yanal tarafından rapor edilmişti.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı! Sürpriz isim...

Sarı lacivertli kurmayların değerlendirmesi neticesinde de sportif direktör Damien Comolli, 3, 4, 6 ve 9 numaralı bölgeler için yoğun mesai harcıyor...

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı! Sürpriz isim...

Bu kapsamda İspanyolların aldığı duyum haberleştirildi ve Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı.

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