11 Temmuz 2019, Perşembe
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Eljif Elmas'tan gelen parayla 2 yıldız açıklanacak!
Fenerbahçe'de yeni transferlerin açıklanması için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyor. Sarı-lacivertliler genç yıldız adayı için İtalyan devi Napoli ile bonuslarla birlikte toplam 18 milyon Euro'yu bulan bir bonservis bedeli ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, transferin sonlanmasının ardından iki yıldızın transferini duyurucak. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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