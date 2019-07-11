11 Temmuz 2019, Perşembe

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Eljif Elmas'tan gelen parayla 2 yıldız açıklanacak!

Fenerbahçe'de yeni transferlerin açıklanması için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyor. Sarı-lacivertliler genç yıldız adayı için İtalyan devi Napoli ile bonuslarla birlikte toplam 18 milyon Euro'yu bulan bir bonservis bedeli ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, transferin sonlanmasının ardından iki yıldızın transferini duyurucak. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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Eljif Elmas'tan gelen parayla 2 yıldız açıklanacak!

Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe'de Eljif Elmas bekleyişi başladı.

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Eljif Elmas'tan gelen parayla 2 yıldız açıklanacak!

Sarı-lacivertliler şu ana kadar 6 futbolcunun transferini açıklarken görüştüğü diğer oyuncuları açıklamak için Eljif Elmas'ın transferini bekliyor.

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Eljif Elmas'tan gelen parayla 2 yıldız açıklanacak!

Napoli ile pazarlıklarda sona gelen sarı-lacivertli kurmaylar 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus olarak anlaşma sağladı.

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Eljif Elmas'tan gelen parayla 2 yıldız açıklanacak!

Bu bonservis bedeli ile eli bir hayli rahatlayacak Fenerbahçe, transfer operasyonuna tekrar start verecek.

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Eljif Elmas'tan gelen parayla 2 yıldız açıklanacak!

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