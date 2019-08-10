10 Ağustos 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi

Yeni sezon için stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı futbolcu Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Zanka transferinin hala resmiyet kazanmaması ise merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki stoperi açıklamamasının sebebi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 16:52
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Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, tam 8 isimle sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi

Son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan Fenerbahçe; stoper, orta sah ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi

Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, stoper mevkisi için Huddersfield forması giyen Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Danimarkalı futbolcuyu sportif direktör Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki karşıladı.

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