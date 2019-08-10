Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi

Yeni sezon için stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı futbolcu Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Zanka transferinin hala resmiyet kazanmaması ise merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki stoperi açıklamamasının sebebi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 16:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





