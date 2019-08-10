10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Zanka transferi neden açıklanmıyor? İşte sebebi
Yeni sezon için stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı futbolcu Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Zanka transferinin hala resmiyet kazanmaması ise merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki stoperi açıklamamasının sebebi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.08.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 16:52
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