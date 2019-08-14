14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertlilerde taraftarların heyecanla beklediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 14.08.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 11:01
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