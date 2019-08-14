14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertlilerde taraftarların heyecanla beklediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 11:01
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...

Sarı-lacivertliler yeni sezonda hem şampiyon olup 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şu ana kadar 9 takviye yapılırken; kiralık isimler de dahil tam 17 futbolcuyla yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...

Geçen yıla göre kadrosunda radikal değişiklikler yapan sarı-lacivertlilerin amacı; stoper, orta saha ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamak.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Aleksandar Kolarov, Luiz Gustavo, Nikola Kalinic, Simon Kjaer ve Daniel Sturridge gibi isimlerle anılıyor.
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