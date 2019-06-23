23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! İşte yapılan teklif

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Takviye planlamasında önceliği hücum hattına veren ve adı Max Kruse, Nikola Kalinic ve Vedat Muriç gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. İlk teklifini yapan Fenerbahçeli yetkililer, golcü oyuncunun kulübünden gelecek cevabı bekliyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 09:56
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe transfer çalışmalarında gaza bastı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! İşte yapılan teklif

Gol yollarında geçtiğimiz yıl büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler bu yıl aynı sorunu yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! İşte yapılan teklif

Bu nedenle Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına oldukça hız verdi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! İşte yapılan teklif

Yeni sezon kampı öncesi transfer defterini kapatmak isteyen Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! İşte yapılan teklif

İşte detaylar...

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