Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! İşte yapılan teklif

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Takviye planlamasında önceliği hücum hattına veren ve adı Max Kruse, Nikola Kalinic ve Vedat Muriç gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. İlk teklifini yapan Fenerbahçeli yetkililer, golcü oyuncunun kulübünden gelecek cevabı bekliyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





