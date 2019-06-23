Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraka Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. İlk olarak Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği ve 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile ilgili taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı.