23 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraka Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. İlk olarak Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği ve 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile ilgili taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 23.06.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 12:09
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"