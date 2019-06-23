23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraka Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. İlk olarak Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği ve 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile ilgili taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.06.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 12:09
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Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

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Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...

Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...

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Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşinde...

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Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...

Aleksandar Kolarov'u renklerine katmak isteyen Kanarya'ya kötü bir haber geldi.

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Fenerbahçe'ye Aleksandar Kolarov şoku! Transfer bitti derken...

Transferi bitirme noktasına getiren sarı lacivertliler, adeta şoku yaşadı.

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