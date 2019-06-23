23 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge
İki golcü almayı planlayan Kanarya'nın Kruse dışında Daniel Sturridge'ye de teklif yaptığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki yıldız haftaya serbest kalacak.
Giriş Tarihi: 23.06.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 07:59
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