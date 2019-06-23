23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge

İki golcü almayı planlayan Kanarya'nın Kruse dışında Daniel Sturridge'ye de teklif yaptığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki yıldız haftaya serbest kalacak.

Giriş Tarihi: 23.06.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 07:59
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Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge

Başkan Ali Koç'un 'güzel isimler yolda' müjdesini verdiği Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge

Şu ana kadar Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile prensipte anlaşan sarı-lacivertli ekip, golcü konusunda da sona yaklaştı.

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Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge

Werder Bremen ile sözleşmesi biten Max Kruse ile son olan detayları görüşen yönetimin, forvete ikinci isim olarak ise Daniel Sturridge'yi düşündüğü iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge

29 yaşındaki santrforun, Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor

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Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge

CELTIC VE RANGERS DA PEŞİNDE

Merseyside kulübü, tecrübeli yıldıza yeni kontrat önermedi. Sturridge'nin Türk temsilcisi Hasan Anıl Eken'in sportif direktör Damien Comolli ile görüştüğü ve şartlarını ilettiği belirtiliyor.

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