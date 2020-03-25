25 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin corona virüsü açıklaması sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı! İşte yapılan paylaşımlar

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yapılan testller sonucu bir futbolcu ve sağlık personelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) bulgularına rastlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin bu açıklaması sonrası ise başta Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere çok sayıda spor camiası Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 19:20
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Fenerbahçe'nin corona virüsü açıklaması sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı! İşte yapılan paylaşımlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgını Türk sporunu da etkiledi. Dün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın test sonuçları pozitif çıkarken bugün de Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusu ile bir sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine spor camiasından Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajları peş peşe yayımlandı.

İşte o paylaşımlar...

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Fenerbahçe'nin corona virüsü açıklaması sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı! İşte yapılan paylaşımlar

Beşiktaş

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Fenerbahçe'nin corona virüsü açıklaması sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı! İşte yapılan paylaşımlar

Trabzonspor

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Fenerbahçe'nin corona virüsü açıklaması sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı! İşte yapılan paylaşımlar

Galatasaray

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Fenerbahçe'nin corona virüsü açıklaması sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı! İşte yapılan paylaşımlar

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