Fenerbahçe'nin corona virüsü açıklaması sonrası geçmiş olsun mesajları yağdı! İşte yapılan paylaşımlar

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yapılan testller sonucu bir futbolcu ve sağlık personelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) bulgularına rastlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin bu açıklaması sonrası ise başta Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere çok sayıda spor camiası Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o paylaşımlar...