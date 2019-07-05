05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!
Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli ve ekibi gelecek sezon için sil baştan bir kadro planlamasına içinde. Valbuena, Soldado, Ayew gibi birçok isimle yollarını ayıran Sarı-lacivertliler, Murat Sağlam ile açtığı transfer perdesini Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu gibi isimlerle sürdürdü. Bunun yanında Galatasaray'ın da eski oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe ikinci bir Galatasaraylı ismin peşinde. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 05.07.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 15:30
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