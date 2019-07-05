05 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli ve ekibi gelecek sezon için sil baştan bir kadro planlamasına içinde. Valbuena, Soldado, Ayew gibi birçok isimle yollarını ayıran Sarı-lacivertliler, Murat Sağlam ile açtığı transfer perdesini Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu gibi isimlerle sürdürdü. Bunun yanında Galatasaray'ın da eski oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe ikinci bir Galatasaraylı ismin peşinde. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 05.07.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 15:30
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer sezonu bir hayli hareketli geçiyor.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Özellikle son günlerde üste üste açıklanan isimlerle iyice ısınan transfer gündeminin öne çıkan kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe olarak görünüyor.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

İki kulübün kadrosuna kattığı ses getiren transferler spor severleri oldukça heyecanlandırırken, kulüpler temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Galatasaray cephesinde özellikle Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'in, Fenerbahçe'den ise Şener Özbayraklı'nın takıma monte edilmesi taraflar arasındaki transfer savaşının kızışmasına sebep olmuştu.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den sözleşmesini fesih ederek ayrılan Mehmet Topal'ın da adı bugünlerde Galatasaray ile anılan bir diğer Fenerbahçeli.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör