Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve transferleri bir bir açıklayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni gelecek isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





