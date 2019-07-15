15 Temmuz 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!
Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve transferleri bir bir açıklayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni gelecek isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.07.2019 09:49
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"