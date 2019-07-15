15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve transferleri bir bir açıklayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni gelecek isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 09:49
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Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor...

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Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

Yapılan transferin takıma büyük katkı sağladığını düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal da taraftarlara umut dağıttı.

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Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

Ersun Yanal gelecek sezon için şöyle konuştu;

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Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

"Bizler maça çıkarız. Maça çıkarken heyecan başlar. Şu an daha heyecanlıyım.

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Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

Tarifsiz bir duygu, anlatılamaz bir duygu yaşıyorum. Büyük Fenerbahçe'nin bir parçası olmak ve bu değeri görmek oldukça büyük bir sevinç.

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