Emre Belözoğlu yeni hocayı bitirdi! Göreve hazır

Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi yeni teknik direktörün kim olacağı. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası henüz bir hocayla el sıkışmayan sarı-lacivertli ekibin transfer görüşmelerine dair Başkan Ali Koç'tan açıklama gelmişti. Koç aradıkları hocaya ilişkin kriterleri sıralamıştı. Bu açıklamanın ardından çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun sürpriz bir isimle temas halinde olduğu ve tecrübeli ismin Kanarya'da göreve hazır olduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve detaylar...