Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi...

12 Mayıs 2020, Salı
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle dünya futbolu da ağır bir darbe yemişti. Birçok ülke liglerine ara verirken, futbolun ekonomisi büyük zarar gördü. Corona virüsü nedeniyke futbolcuların piyasa değerlerinde de büyük düşüş yaşandı. İşte Transfermarkt'ın yaptığı son güncellemenin ardından Süper Lig'deki en değerli 25 futbolcu.
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