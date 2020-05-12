12 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle dünya futbolu da ağır bir darbe yemişti. Birçok ülke liglerine ara verirken, futbolun ekonomisi büyük zarar gördü. Corona virüsü nedeniyke futbolcuların piyasa değerlerinde de büyük düşüş yaşandı. İşte Transfermarkt'ın yaptığı son güncellemenin ardından Süper Lig'deki en değerli 25 futbolcu.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 21:47
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Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmiş bu ara nedeniyle takımların ekonomik yapıları büyük zarar görmüştü.

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Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi...

Corona virüsü nedeniyle futbolcuların piyasa değerleri de büyük düşüşte.

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Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi...

İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 25 yıldızı...

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Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi...

25- OZAN TUFAN 4.5 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi...

24- EMRE KILINÇ 4.5 MİLYON EURO

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