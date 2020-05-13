Asamoah adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İki sezondur sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, temas halinde olduğu dünya yıldızında mutlu sona yaklaştı. Serie A devinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu, Alman ekibi Hoffenheim'in teklifini de reddetti. İtalyanlar'dan bonservisini alması beklenen oyuncunun Kanarya'da kazanacağı ücret şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve yıldız oyuncunun alacağı ücret... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 01:12 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 06:39 ABONE OL