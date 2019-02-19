Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe, taraftarına bir şok daha yaşattı. Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, ortaya koyduğu hücum istatistiği ile Avrupa'nın en kötü ekipleri arasında ilk sıraya yerleşti.



Giriş Tarihi: 19.02.2019 20:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





