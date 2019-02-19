19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe, taraftarına bir şok daha yaşattı. Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, ortaya koyduğu hücum istatistiği ile Avrupa'nın en kötü ekipleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 20:11
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Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...

Dış sahada 5 gol atabilen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.

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Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...

Dış sahada 5 gol atabilen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.

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Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı da dikkat çekti.

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Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...

Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan sarı lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.

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Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...

Ersun Yanal'ın takımı, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü olarak gözüküyor.

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