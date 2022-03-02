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Fenerbahçe’ye bedava orta saha! Sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe'ye bedava orta saha! Sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'nun takımdan ayrılma ihtimali üzerine sürpriz bir orta sahayı gündemine aldı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bitiyor olmasını fırsat bilmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu transferi bitirmek istiyor. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.03.2022- 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 09:37
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Fenerbahçe’ye bedava orta saha! Sözleşmesi bitiyor

Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli hocayla istediğini bulamamış ve yollar ayrılmıştı.

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