FENERBAHÇE HABERİ - Pereira’ya Rossi transferinde rakip çıktı! Corinthians’ın ardından…

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen ancak sarı-lacivertli takımdan gönderilen Vitor Pereira'nın yeni adresi Brezilya ekiplerinden Corinthians olmuştu. Corinthians'ın başına geçen Portekizli hoca, Brezilyalı kulübünün yönetiminden Diego Rossi'nin kadroya katılmasını talep etti. Sezon başında Fenerbahçe'ye aldırttığı Uruguaylı oyuncuyu Brezilya'ya götürmek isteyen Pereira'ya bu transferde rakip çıktı. Brezilya basınına yansıyan haberde Rossi'ye Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo da talip oldu. Sol kanada takviye yapmak isteyen Flamengo'nun Uruguaylı oyuncuyu transfer etmek istediği ifade edildi. Bu sezon başında MLS ekiplerinden Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi, Pereira yönetiminde sezona iyi başlasa da sonrasında devamını getirememişti. Fenerbahçe'de bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı hücum oyuncusu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirmişti. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada: 'Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.' ifadeleri yer almıştı. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro civarında.