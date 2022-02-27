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FENERBAHÇE HABERİ - Pereira’ya Rossi transferinde rakip çıktı! Corinthians’ın ardından…

FENERBAHÇE HABERİ - Pereira’ya Rossi transferinde rakip çıktı! Corinthians’ın ardından…

Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'den ayrılan ve Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira, eski öğrencisi Diego Rossi'nin transfer edilmesini istemişti. Uruguaylı oyuncuya bir talip daha çıktı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları...
Yayın Tarihi: 27.02.2022- 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 10:58
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FENERBAHÇE HABERİ - Pereira’ya Rossi transferinde rakip çıktı! Corinthians’ın ardından…

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen ancak sarı-lacivertli takımdan gönderilen Vitor Pereira'nın yeni adresi Brezilya ekiplerinden Corinthians olmuştu.

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