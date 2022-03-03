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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Attila Szalai’nin alternatifini buldu: Facundo Medina!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Attila Szalai’nin alternatifini buldu: Facundo Medina!

Fenerbahçe transfer haberi | Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertliler, şimdiden önlemini almak istiyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, Lens'in Arjantinli sol stoperi Facundo Medina ile ilgileniyor. İşte o flaş transfer gelişmesinin transferinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.03.2022- 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022- 09:46
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Attila Szalai’nin alternatifini buldu: Facundo Medina!

Gelecek sezon mutlak hedefini Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi.

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