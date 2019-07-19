19 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, şimdiye kadar yaptığı 7 takviye ile kadrosunu güçlendirdi. Ancak Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok... Sarı-lacivertlilerde Ali Koç, forma tanıtımında yaptığı açıklamada yeni transferlerin müjdesini vermişti. Buna göre transfer operasyonuna yeniden başlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldızını gözüne kestirdi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 19.07.2019 02:12 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 06:37
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