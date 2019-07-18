18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe 2019-2020 Cemil Usta sezonunda giyeceği formaların lansmanını yaptı. Taraftarların merakla beklediği formaları tanıtan sarı-lacivertlilerde formalar beğeni topladı. Tanıtımda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan satır başları...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 22:57
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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den yeni sezon formaları tanıtımında transfer sözleri geldi.

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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Geçen sezon forma satışlarında önemli bir rakama ulaştıklarını belirten Ali Koç, ''Bu senenin formalarına radikal dizaynlar getirdik.

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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Beğenenler ve beğenmeyenler var ama göreceksiniz zamanla gözler alışacak.

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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Geçen sene enteresan bir yıldı, sezon formalarına bakarsak satış olarak 2018-2019 formaları 330 bin forma satışı ile tarihimizin 2.en iyi forma satış sezonumuzu yakaladık.

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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

55 bin de bir önceki yılın formasını seçimden sonra sattık.

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