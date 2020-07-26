Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı ve 3-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçıyla sezonu tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi. Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerin, aynı takımdan 4 oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, yıldız isim için yapılan teklif de ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:36 ABONE OL