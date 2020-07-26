26 Temmuz 2020, Pazar

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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı ve 3-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçıyla sezonu tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi. Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerin, aynı takımdan 4 oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, yıldız isim için yapılan teklif de ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:36
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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif

Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif

Bu doğrultuda yeni sezon öncesi radikal kararlar alacak Kanarya, 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak.

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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif

İlk olarak yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif

45 yaşındaki teknik adam da Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları final maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için durumun netleşeceğini söyledi.

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