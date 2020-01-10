10 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Avrupa şoku! Ali Koç açıkladı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Ali Koç-Damien Comolli gerginliği camia içinde büyük bir depreme yok açtı. Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de başkan Koç'tan sarı-lacivertli taraftarları şoke eden bir haber geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 17:05
  • 1
  • 16
Fenerbahçe'ye Avrupa şoku! Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe, ara transfer sezonu için teknik direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde toplantı düzenlemiş ve takıma yeni getirilecek isimleri hemen hemen netleştirmişti.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe'ye Avrupa şoku! Ali Koç açıkladı

Sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşmelere devam ederken, sürpriz bir şekilde Ali Koç'un onayıyla, Frankfurt'tan Simon Falette ismini takıma dahil etmişti.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe'ye Avrupa şoku! Ali Koç açıkladı

Falette'nin transferinin ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar adeta kampanya başlatmış, #Faletteyiistemiyoruz etiketiyle Türkiye ve dünya listesine girmişti. Sarı lacivertliler, oyuncunun son 2 sezonda oldukça istikrarsız olmasından dert yanıyordu.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe'ye Avrupa şoku! Ali Koç açıkladı

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin sorumlusu olarak Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi ön plana atıyordu. Fenerbahçe'de transferin 1 numaralı ismi olduğu söylenilen isimden konu ile ilgili flaş bir açıklama gelmişti.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe'ye Avrupa şoku! Ali Koç açıkladı

Comolli, Falette transferinin ardından kendisine yöneltilen ağır eleştirilere cevap vermek için twitter hesabı açmış ve bu hesapta oyuncuyu kendisinin sarı lacivertlilere getirmediğini, görüşmeleri Ali Koç'un yürüttüğünü dile getirmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör